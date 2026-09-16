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League Cup

League Cup : MU déjà éliminé !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
carrick @Maxppp

C’est la surprise du 3e tour de League Cup, Manchester United est déjà éliminé après sa défaite à domicile face à Brighton. Alors bien sûr, les Mancuniens affrontaient un club de Premier League en forme et mieux classés qu’eux, mais de là à prendre la porte de la sorte…

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Les Red Devils menaient en effet 2-0 dès la 10e minute de jeu, avant de s’effondrer totalement. Kostoulas, jeune joueur de 19 ans, a d’abord réduit la marque juste avant la pause. Puis Gross et De Cuyper ont réglé le sort des hommes de Carrick, qui enchaînent ainsi une deuxième défaite consécutive après celle du derby mancunien.

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