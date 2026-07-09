L’OL se frotte les mains pour Bruno Guimarães

Bruno Guimarães souhaite rejoindre Arsenal. Il en a informé Newcastle, qui ne compte pas lâcher son milieu de terrain comme cela, même s’il part à prix d’or. Il fait partie des valeurs sûres de l’effectif mais il sera aussi difficile de le retenir contre sa volonté.

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Les Gunners préparent une offre avoisinant les 70 M€ et cela intéresse l’OL. Lors de sa vente aux Magpies à l’hiver 2022 contre 42,1 M€ (hors bonus), le club français avait glissé un intéressement de 20% sur une potentielle plus-value. Si ce transfert va au bout et qu’il se fixe bien à hauteur de 70 M€, le bénéfice sera de 28,2 M€ sur le transfert précédent. 5,6 M€ tomberaient alors dans les poches des Gones.