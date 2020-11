OL : des ventes à venir d'ici le 30 juin ?

Au sortir d’un mercato estival pour le moins particulier, nombreuses ont été les équipes à ne pas avoir effectué des ventes importantes. Si certaines d'entre elles n’ont pas pu acheter autant qu’elles le souhaitaient, d’autres ont su réaliser de belles plus-values. C’est le cas de l’Olympique Lyonnais. S’il ne s’est pas qualifié en coupe d’Europe cette saison, le club rhodanien n’en est pas moins resté attractif, lui qui a vu son trading joueurs être évalué à 50,5 M€ contre 68,1 M€ à la même période, l’année précédente. Malgré cette légère baisse, le directeur général d’OL Groupe semble pleinement satisfait des opérations réalisées

«Nous avons bien joué le coup en faisant sortir les joueurs dont nous ne voulions plus, tout en étant patients pour réaliser quelques opérations. Et nous avons gardé les joueurs les plus valorisés pour conserver la compétitivité de l’équipe. Il est possible qu’il y ait un rattrapage trading» confie ainsi Thierry Sauvage. «Mais tout dépend de la façon dont le Covid-19 va durer. La taille de ce rattrapage peut être modulée par la pandémie, l’impact sur l’activité football et la trésorerie des clubs,» a ainsi conclu le directeur général au cours d'un entretien accordé au Progrès.