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Ligue des Champions

PSG : Hakimi réagit sur son procès pour viol

Par Valentin Feuillette
Achraf Hakimi avec le PSG en Ligue des Champions @Maxppp
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Liverpool PSG
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A la veille du choc contre Liverpool en quart de finale retour de la Ligue des Champions, Achraf Hakimi, exceptionnellement présent en conférence de presse, n’a éludé aucun sujet. Pour rappel, le parquet de Nanterre a demandé un procès pour viol contre le joueur du PSG.

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«Procès ? Cette accusation est fausse. Je suis concentré pour la suite. Je laisse mes avocats faire le travail», a déclaré l’international marocain. C’est la première fois que Hakimi était présent en conférence depuis la décision de justice rendue.

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