N2 : Bordeaux s’impose contre les Herbiers et rêve toujours de la montée

Pour le compte de la 29e journée de National 2, les Girondins de Bordeaux recevaient les Herbiers ce samedi après-midi. À deux journées de la fin du championnat, le club bordelais restait pleinement dans la course à la première place de la poule A. Avant le coup d’envoi, la formation de Rio Mavuba ne comptait d’ailleurs qu’un point de retard sur le leader, la Roche, actuellement en position d’accéder à la Ligue 3. Devant 22 500 spectateurs, l’affiche face au 5e du classement était donc grandement attendue.

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Si la première période a été plutôt calme des deux côtés, les locaux ont trouvé le chemin des filets sur penalty avec Openda (63e). Grâce à cette courte victoire, les Bordelais consolident leur deuxième place derrière la Roche, qui s’est aussi imposé ce samedi face à Chauray. Désormais, les calculs sont simples pour grimper en Ligue 3 côté Marine et Blanc : il faut s’imposer contre Avranches et espérer un mauvais résultat du leader lors de la dernière journée.