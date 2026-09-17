League Cup : Manchester City cartonne Norwich

Manchester City jouait ce jeudi soir, mais pas la Ligue Europa. Les hommes d’Enzo Maresca étaient opposés à Norwich (14e de Championship) dans le cadre du troisième tour de la League Cup. Une rencontre que les Cityzens ont facilement remportée, notamment grâce à sa recrue estivale brésilienne Allan (acheté à Palmeiras pour 37,5 M€).

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Passeur décisif pour Floyd Samba à la demi-heure de jeu, Allan a inscrit le but du 3-0 en début de deuxième période. Avant lui, Rayan Cherki avait fait le break sur une offrande de Ayyoub Bouaddi. Juste avant l’heure de jeu, Samba s’est offert un doublé avant que Ryan McAidoo finisse le travail en toute fin de match (5-0).