OM : comment Bruno Genesio a relancé le minot Keyliane Abdallah

L’Olympique de Marseille a été reçu cinq sur cinq. Après un début de saison extrêmement compliqué, le club olympien connaît un regain de forme spectaculaire depuis le retour de la dernière trêve internationale, avec cinq victoires d’affilée en championnat. La dernière acquise sur la pelouse d’un Racing Club de Lens malade après sa fessée européenne, mais qui a donné du fil à retordre aux Olympiens, malgré leur ouverture du score express (2e). Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un partage des points, Keyliane Abdallah a finalement surgi en fin de rencontre pour offrir les trois points aux siens (82e, 1-2). Entré quelques minutes plus tôt, le jeune ailier a ainsi conclu une belle action collective et signé un retour remarqué après une semaine particulièrement mouvementée.

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Car quelques jours plus tôt, Bruno Genesio n’avait pas caché son mécontentement après la victoire spectaculaire de l’OM contre Le Havre (4-3). L’entraîneur marseillais avait notamment ciblé l’attitude de ses jeunes joueurs, dont celle d’Abdallah, coupables d’après lui d’un manque d’engagement après leur entrée en jeu. « Je suis très déçu de l’entrée des jeunes qui ont des qualités, l’état d’esprit, mais là ce soir, cela aurait pu nous coûter très cher. (…) Si certains, autour d’eux, leur font croire trop de bonnes choses, je vais m’occuper de leur faire retrouver de l’humilité », avait-il lâché à l’issue de la rencontre, le 25 octobre dernier.

« Ma décision n’était pas une punition »

Pour Abdallah, la sanction n’avait pas tardé à tomber puisqu’il avait été rétrogradé en Pro 2 jusqu’à nouvel ordre par son entraîneur. Le week-end dernier, il avait donc retrouvé l’équipe réserve, pensionnaire de National 2. Une décision forte qui avait pour objectif de bousculer le minot, et qui a payé. De retour dans le groupe professionnel en milieu de semaine, il débutait sur le banc ce dimanche soir à Bollaert. Rentré à la 77e minute à la place d’Amine Harit, il a donc offert une réponse éclatante à son entraîneur. Au micro de Ligue 1+, Bruno Genesio est revenu sur son entrée et sa sanction passée.

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« Ce que j’ai ressenti sur son but ? De la joie, parce que ça nous permet de gagner le match. Mais surtout, ça m’a fait du bien et plaisir, parce que ça veut dire qu’il a compris que ma décision n’était pas une punition, mais pour le faire avancer. Ça prouve qu’il a eu la bonne réaction et qu’il a bien réagi. Il y a son but et son implication depuis son entrée et sa réaction après le but. Dans le foot, il y a toujours des leçons à retenir. Pour l’instant, il a pris ça comme quelque chose de positif pour avancer. Il faut qu’il continue comme ça maintenant, comme les autres », a indiqué l’ancien coach de Rennes. De quoi permettre à Abdallah de définitivement tourner la page de cette "punition" et retrouver la confiance de l’entraîneur de l’OM, désormais dans le top 4 de Ligue 1.