Une ancienne piste abandonnée du FC Barcelone se propose pour 0€ !

La fin de saison du FC Barcelone s’écrit désormais loin des projecteurs européens. Éliminés de la Ligue des Champions après une double confrontation mouvementée face à l’Atlético de Madrid, les Blaugranas ont vu leur principal objectif s’envoler, laissant place à une réalité plus terre à terre, mais tout aussi cruciale. La Liga reste à portée de main et représente désormais le dernier grand défi d’un exercice marqué par des hauts et des bas. Actuellement en tête du championnat avec six points d’avance et un match en moins (à disputer ce mercredi soir contre le Celta de Vigo), les troupes de Hansi Flick ont la 29e Liga de l’histoire du club au bout des doigts. Sur le terrain, les joueurs tentent de maintenir la pression jusqu’au bout, tandis qu’en coulisses, l’agitation est déjà palpable. Car à Barcelone, chaque fin de saison est aussi le point de départ d’une autre bataille, celle du mercato estival avec, en toile de fond, les éternelles enveloppes maigres à dépenser sur le marché.

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Dans les étages du club catalan, la réflexion est déjà bien avancée. Les dirigeants analysent les manques observés au fil de la saison, évaluent les performances individuelles et cherchent des solutions pour franchir un cap. La contrainte financière reste omniprésente, obligeant le Barça à redoubler d’ingéniosité. Certains dossiers s’annoncent déjà bien chauds à gérer dont la situation de Marcus Rashford. C’est dans ce contexte que certaines pistes oubliées refont surface, comme des dossiers laissés en suspens faute de moyens ou de timing favorable. Le marché des joueurs en fin de contrat attire particulièrement l’attention, offrant des opportunités rares de recruter des talents confirmés sans indemnité de transfert. Une stratégie qui pourrait permettre au club de rester compétitif tout en maîtrisant ses dépenses.

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Un mariage enfin possible ?

Parmi ces pistes, un nom revient avec insistance et réveille des souvenirs récents chez les supporters catalans, celui de Bernardo Silva. Le milieu offensif portugais, pilier de Manchester City depuis 2017, s’apprête à tourner une page majeure de sa carrière. Après neuf années couronnées de succès sous les ordres de Pep Guardiola, le joueur de 31 ans a officialisé son départ à l’issue de son contrat. Une annonce attendue depuis plusieurs mois mais qui change radicalement la donne pour ses prétendants. Longtemps inaccessible en raison de son prix élevé, Bernardo Silva devient désormais une opportunité de marché exceptionnelle. Et selon les informations d’El Chiringuito TV, l’international portugais, qui participera à la Coupe du Monde 2026 cet été, se serait proposé et aurait déjà donné son feu vert pour rejoindre les Blaugranas dans quelques mois.

Le Barça, qui avait déjà tenté sa chance par le passé sans parvenir à conclure, pourrait bien revenir à la charge avec des arguments renforcés. D’autant que la situation semble aligner plusieurs facteurs favorables. Le joueur souhaiterait rester au plus haut niveau européen et serait sensible à l’idée de rejoindre la Catalogne, où des attaches familiales pourraient faciliter son intégration. Son profil, mêlant créativité, intelligence de jeu et expérience du très haut niveau, correspond parfaitement à l’ADN barcelonais, comme le rappelle Mundo Deportivo. Reste toutefois une interrogation majeure pour le club, celle de la priorité sportive. En effet, toujours selon la presse catalane, le secteur offensif et créatif est déjà bien fourni, et les dirigeants devront trancher entre saisir cette opportunité rare ou concentrer leurs ressources sur d’autres postes jugés plus urgents. Une décision stratégique qui pourrait façonner le visage du Barça version 2027.