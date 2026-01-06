Bayern Munich : la pépite Lennart Karl se fait détruire en Allemagne

À seulement 17 ans, Lennart Karl est la révélation de ce début de saison. Déjà auteur de six buts et deux passes décisives en 22 rencontres, toutes compétitions confondues, le jeune milieu offensif allemand n’en finit plus d’impressionner. À tel point que certains supporters allemands réclament sa titularisation avec la Mannschaft, pour la Coupe du Monde 2026. Mais depuis quelques heures, le jeune talent connaît une première grosse polémique qui en train d’enflammer toute l’Allemagne après s’être "offert" au Real Madrid.

«Le Bayern est un très grand club. C’est un rêve d’y jouer. Mais à un moment donné, je veux absolument aller au Real Madrid. C’est mon club de rêve, mais ça reste entre nous. Bien sûr, le Bayern est quelque chose de très spécial et c’est vraiment amusant», a-t-il lâché, lui qui avait déjà fait un stage chez les Merengues lorsqu’il avait 10 ans. Mais pour beaucoup, cette sortie ne passe pas et Lennart Karl l’a bien compris puisqu’il a été obligé de supprimer les commentaires sur son compte Instagram après avoir reçu une avalanche de critiques, lui demandant de ne plus jouer pour le Bayern Munich.

Les supporters du Bayern incendient Lennart Karl

Et la polémique ne cesse d’enfler. À tel point que certaines légendes du Bayern Munich ne soient dans l’obligation de s’en mêler, à l’image de Lothar Matthäus : «je trouve formidable qu’un jeune de 17 ans ait confiance en lui. Se fixer des objectifs n’a absolument rien à voir avec l’arrogance. Je ne trouve cela ni prétentieux ni arrogant (…) Si Karl devient suffisamment bon pour que le Real Madrid entame des négociations, il devra d’abord accomplir quelque chose d’extraordinaire avec le Bayern», qui a souhaité calmer le jeu.

Mais d’autres n’ont pas hésité à le critiquer, à l’instar de Uli Stielike, passé par le Real Madrid : «je trouve ces déclarations préjudiciables au garçon, car il ne se fait pas d’amis au Bayern, ni au sein du club, ni parmi les supporters. Il devrait d’abord gagner en maturité et devenir titulaire indiscutable, avant d’intégrer l’équipe nationale. Il a encore un long chemin à parcourir», a-t-il déclaré, alors que d’autres préfèrent évoquer son jeune âge pour le défendre, en assurant que «pour un jeune joueur, il est tout à fait légitime de viser le Real Madrid», comme l’a évoqué Günter Netzer, également passé par le Real Madrid. En clair, Lennart Karl va d’abord devoir mettre tout le monde d’accord.