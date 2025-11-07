Paris FC - Stade Rennais : le match des milliardaires

Jusque-là, les familles Arnault et Pinault s’affrontaient seulement dans le monde des affaires, notamment dans l’industrie du luxe. Les deux concurrentes se connaissent très bien puisqu’elles évoluent dans le même domaine depuis plus de deux décennies, depuis cette année 1999 où François Pinault a fait main basse sur les célèbres marques Gucci et Yves Saint-Laurent via sa holding Kering pour s’aventurer sur le terrain de Bernard Arnault. Quelques mois plus tôt, le Breton était entré dans le monde du ballon rond en rachetant le Stade Rennais pour en faire une place forte du football français. Cette fois, l’inverse se produit avec l’arrivée des Arnault dans le milieu du football. Ils sont devenus il y a un an actionnaires majoritaires du Paris FC via leur holding Agache.

C’est bien un "derby" d’un nouveau genre en Ligue 1 qui a lieu à Jean-Bouin ce vendredi (20h45), celui des milliardaires. Pour le moment, ils ne boxent pas encore dans la même cour mais cela pourrait rapidement évoluer. En s’associant au groupe autrichien Red Bull, dont l’expertise en matière de performance sportive n’est plus à prouver, les nouveaux boss du PFC nourrissent de grandes ambitions. Sous l’impulsion d’Antoine Arnault, fils aîné de Bernard, et visage dirigeant de la famille au sein du club, c’est le gratin français qui est visé. Les moyens sont mis pour y parvenir, à l’image des recrutements de Maxime Lopez et Jean-Philippe Krasso en Ligue 2, puis d’Otavio, Moses Simon, Kevin Trapp, Hamari Traoré, Pierre Lees-Melou ou encore Jonathan Ikoné pour assurer un «maintien tranquille» en Ligue 1.

Un promu pas comme les autres

Avec presque 60 M€ dépensés cet été et un budget estimé à 130 M€ (4e français), le PFC n’est pas un promu comme les autres. Ses rêves de grandeur sont loin d’être exaucés. La direction rêve de faire venir N’Golo Kanté, selon nos dernières informations. La nouvelle direction façonne peu à peu le club à son image. Pierre Ferracci, président depuis 2012, doit rendre son tablier dans les mois à venir. Son fils, François Ferracci, alors directeur sportif, a déjà quitté la structure, remplacé par Marco Neppe dont le nom a été soufflé par Red Bull. Il y a un mois, Jean-Marc Gallot, proche d’Antoine Arnault et ex-PDG des champagnes Veuve Clicquot Ponsardin, et membre de LVMH depuis plus de 20 ans, a remplacé Alexis de Seze au poste de directeur général. Encore plus récemment, Alexandre Battut a endossé le rôle de directeur financier.

La toile se tisse doucement à travers la recomposition de l’organigramme «pour que le club ressemble à ce qu’Antoine, appuyé par Red Bull, veut en faire», assurait au Monde un intime d’Antoine Arnault. Actuellement 11e de Ligue 1 avec des résultats et des performances encore irrégulières, le PFC n’est pas encore un gros bras du championnat. L’heure est encore à la patience et à l’apprentissage, là où Qatar Sports Investments a tout de suite souhaité obtenir des titres et fait tourner la planche à billets dès son arrivée au PSG en 2011. Le voisin de Jean-Bouin y viendra. L’objectif à moyen terme est de viser des qualifications en coupes d’Europe et d’entreprendre des projets structurels comme l’agrandissement du centre d’entraînement d’Orly prévu pour 2026.

Le PFC s’inspire d’un modèle se rapprochant du Stade Rennais

Présent depuis un quart de siècle au Stade Rennais, François Pinault connaît ces étapes. Il est déjà passé par là. Le projet parisien doit d’ailleurs trouver un certain écho chez lui, à quelques différences près. Là où les Arnault, originaires du Nord de la France, sont des Parisiens de cœur, l’homme d’affaires aujourd’hui âgé de 89 ans est un Breton pur beurre. En philanthrope, il a régulièrement placé sa région au centre de ses activités. Sa famille a même possédé une maison juste à côté de la Route de Lorient, où est domicilié le Roazhon Park. Celui-ci subit d’ailleurs de profonds travaux de modernisation au moment même où la famille Pinault est devenue propriétaire (via la holding Artémis) d’un club qui parvient enfin à se stabiliser en première division. Sous son impulsion le changement de braquet est immédiat.

«Qu’est-ce qui est rouge et noir, et qui monte et qui descend ?» Tous les supporters rennais des années 90 ont entendu cette plaisanterie. Outre la rénovation du stade de la Route de Lorient (son nom jusqu’en 2015), le centre d’entraînement de la Piverdière est créé en 2007 puis régulièrement modernisé. Sur le plan sportif, l’équipe connaît un vrai changement là aussi, malgré des saisons parfois en dent de scie. Le recrutement raté de joueurs sud-Américains (Lucas Severino pour 21 M€, Mario Turdó 11 M€, Luís Fabiano 7 M€) achetés à prix d’or aux débuts des années 2000 est un échec sur toute la ligne et oblige la direction à revoir sa politique pour la tourner vers le centre de formation. Faut-il y voir une volonté de faire naître les talents locaux, ou, plus pragmatique, une manière de revoir ses investissements et ses dépenses ?

Les Pinault, jamais loin du Stade Rennais

Il y a probablement un peu des deux. Toujours est-il que la recette fonctionne. En 2003, le Stade Rennais remporte la Coupe Gambardella (génération Faty, Gourcuff, Bourillon, Mvuemba, Briand) et s’installe durablement dans la première moitié de tableau de Ligue 1. Pour un titre de l’équipe professionnelle, il faut attendre 2019 et la victoire en finale de la Coupe de France face au PSG, après deux désillusions face à Guingamp. «Les clubs à l’époque étaient contrôlés par les municipalités et puis une loi a permis leur rachat. En achetant le Stade Rennais, j’ai voulu aider les Bretons à avoir un club de haut niveau. Enfin, on est en train d’y parvenir, en tout cas je l’espère», expliquait François Pinault à Ouest-France après ce succès. À défaut d’argent, le foot rapporte quelque de chose de grisant et une certaine reconnaissance.

«C’est la première fois de ma vie que 30 000 personnes ont scandé mon nom : Pinault, Pinault, Pinault ! Jamais dans les affaires on a scandé mon nom (rires)», aime à plaisanter celui qui a lâché les rênes de ses affaires à son fils, François-Henri, en 2003. Malgré leur discrétion médiatique, les Pinault ne sont jamais loin de leur club de cœur, comme en témoigne leur volonté de soutenir Habib Beye en faisant venir Eric Blahic à la place de Laurent Bessière, proche d’un Arnaud Pouille en quête de légitimité. Les résultats actuels ne sont pas ceux escomptés, malgré de nouveaux investissements conséquents sur le mercato (67 M€) et un budget relativement similaire à celui du Paris FC (110 M€, 6e en France). La grande différence avec son concurrent est celle d’un modèle déjà en place depuis de nombreuses années. Rennes a vendu pour 100 M€ de joueurs cet été et "s’autofinance".

Sur le terrain des affaires, LVMH a pris le dessus

«On a envie de leur souhaiter la bienvenue. C’est une bonne nouvelle pour le football français d’avoir des actionnaires qui ont des moyens, sont professionnels», expliquait l’an dernier Alban Gréget, ex-président du conseil d’administration du Stade Rennais, et ex-dirigeant d’Artémis, à propos de la venue des Arnault dans le milieu du ballon rond. Désormais rivaux en Ligue 1, Arnault avec LVMH et Pinault avec Kering n’évoluent plus vraiment dans la même catégorie financière. D’après le dernier classement émis par Bloomberg, la fortune de Bernard Arnault est estimée à 167 milliards d’euros, soit la 7e mondiale, quand François Pinault se classe lui 125e avec 17,6 milliards d’euros. C’est peut-être un peu plus que trois points qui se jouent à Jean-Bouin vendredi, un certain prestige également, et la volonté du Stade Rennais ne de pas voir l’élève dépasser le maître.