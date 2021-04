TFC : ça bouge pour Amine Adli !

Révélation de la saison de Ligue 2, Amine Adli, courtisé notamment en Allemagne, en Italie mais aussi en Angleterre, sera l'un des enjeux du prochain mercato estival. Cet élément gaucher, aussi vif qu’inspiré balle au pied, se régale dans un rôle de second attaquant à Toulouse. Élément majeur du 3-5-2 bâti par Patrice Garande, le natif d'Eu réalise une année plus que prometteuse chez les Violets. Auteur de 8 réalisations et 5 passes décisives, Adli a prouvé qu'il pouvait évoluer à un niveau supérieur.

La suite après cette publicité

Sur ce marché post-Covid, la valorisation d'Adli se situe à un niveau proche des 15 M€. Un montant qui ne devrait pas effrayer les clubs intéressés. Plusieurs d'entre eux se sont positionnés. C'est le cas en Allemagne du Borussia Mönchengladbach, qui a fait part de son intérêt. Le Milan de Stefano Pioli s'est signalé depuis plusieurs mois, tout comme Leicester ou encore l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria, qui avait tenté de le recruter l'hiver dernier, a promis de revenir à la charge cet été. L'été sera chaud du côté de Toulouse.