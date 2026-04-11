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Premier League

PL : le Tottenham de Roberto De Zerbi est relégable

Par Allan Brevi
1 min.
de zerbi @Maxppp
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Avec la victoire de West Ham face aux Wolves ce vendredi soir (4-0), Tottenham a officiellement basculé dans la zone de relégation en Premier League. À sept journées de la fin, les Spurs pointent désormais parmi les trois derniers du classement, une situation critique pour un club de ce standing. Un scénario qui replonge le club londonien dans un passé lointain : cela faisait 6 292 jours, soit depuis le 17 janvier 2009, que Tottenham ne s’était plus retrouvé dans la zone rouge en cours de saison à un stade aussi avancé selon Sky Sports

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Dans ce contexte brûlant, les Spurs s’apprêtent à vivre un tournant avec le premier match de Roberto De Zerbi sur le banc ce dimanche face à Sunderland. Une victoire permettrait immédiatement aux Londoniens de sortir de la zone de relégation, mais tout autre résultat les maintiendrait dans une position extrêmement délicate. Plus que jamais, Tottenham joue à présent sa survie en Premier League.

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