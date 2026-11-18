Le FC Barcelone a beau traverser une période particulièrement enthousiasmante sur le plan sportif, les dirigeants catalans ont encore plusieurs dossiers sensibles à régler en coulisses. Sous les ordres de Hansi Flick, le club blaugrana a retrouvé des couleurs et s’est installé parmi les équipes les plus séduisantes du continent. Les résultats sont au rendez-vous, le jeu proposé convainc et plusieurs jeunes talents continuent de confirmer les espoirs placés en eux. Cette dynamique positive permet au Barça de regarder vers l’avenir avec davantage de sérénité, mais elle ne doit pas masquer les interrogations qui entourent certains éléments de son effectif. La gestion des contrats, les ambitions individuelles et les mouvements susceptibles d’intervenir lors des prochains mercatos imposent une vigilance permanente. Car même dans une équipe qui tourne bien, les situations personnelles peuvent rapidement devenir des sujets de crispation.

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Le chantier est d’autant plus important que le FC Barcelone doit parvenir à conserver ses meilleurs éléments tout en préparant la suite de son projet. Le club catalan sait que ses jeunes pépites suscitent de nombreuses convoitises sur le marché européen. La stabilité sportive ne garantit pas automatiquement la tranquillité en matière de mercato. Les exigences de certains joueurs, leur temps de jeu ou encore les perspectives offertes par la concurrence peuvent provoquer des discussions importantes avec leurs représentants. Dans ce contexte, deux dossiers retiennent particulièrement l’attention et ont récemment conduit Jorge Mendes à se rendre en Catalogne. L’agent portugais, qui représente plusieurs joueurs de premier plan, a profité d’un passage éclair à Barcelone pour rencontrer deux de ses clients. Deux échanges aux enjeux bien différents, mais qui pourraient peser sur les prochaines décisions du club.

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Lamine Yamal et Alejandro Baldé dans le viseur

Selon les informations de Mundo Deportivo, Jorge Mendes a ainsi rencontré Lamine Yamal et Alejandro Balde lors de son passage dans la capitale catalane, ce mardi. Deux rendez-vous qui n’avaient toutefois pas le même objectif. L’échange avec le prodige espagnol a été relativement bref, moins de trente minutes, et visait surtout à prendre de ses nouvelles, faire le point sur sa situation et discuter des récents événements autour du Barça et de la sélection espagnole. Rien n’a filtré de cette conversation, qui ne semble pas avoir débouché sur une décision particulière. La discussion avec Alejandro Balde a en revanche été bien plus longue et substantielle. Le latéral gauche formé à La Masia traverse une période délicate et commence à s’interroger sérieusement sur son avenir. Devenu un choix secondaire dans la hiérarchie de Hansi Flick, il n’écarte plus l’hypothèse d’un départ dès le prochain mercato hivernal si une proposition intéressante venait à se présenter.

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Pour le moment, aucune offre concrète n’est arrivée sur la table de Jorge Mendes, qui souhaite d’abord échanger avec la direction barcelonaise afin de connaître ses intentions concernant son client. Plusieurs grands clubs européens gardent pourtant un œil attentif sur le dossier. Manchester United et Manchester City avaient déjà pris des renseignements l’été dernier, tandis que le Bayern Munich avait également manifesté un intérêt. Le PSG et la Juventus suivent aussi son évolution. Une situation assez étonnante pour un joueur longtemps considéré comme l’un des grands joyaux de la formation blaugrana, aujourd’hui valorisé à 40 M€ par sa direction, et qui semblait destiné à s’installer durablement au poste de latéral gauche. Le Barça pourrait donc voir l’un de ses produits les plus prometteurs lui échapper, alors même que son projet repose largement sur la valorisation de ses jeunes talents. Rien n’est encore acté, mais le déplacement de Mendes rappelle que les équilibres peuvent rapidement bouger en Catalogne. Et les prochaines discussions pourraient bien réserver quelques surprises.