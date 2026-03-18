Le Barça déplore les blessures d’Eric García et Joan García

Le Barça a terrassé Newcastle ce mercredi soir (7-2), mais a perdu son portier en cours de match. Joan García a dû quitter le terrain en fin de rencontre en raison d’une douleur au mollet gauche, laissant craindre une déchirure musculaire qui pourrait l’éloigner des terrains pendant deux à trois semaines selon AS. Dans le même temps, Eric García, de retour d’une blessure aux ischio-jambiers, n’a tenu que 20 minutes avant d’être remplacé par Ronald Araújo, le staff médical préférant ne pas prendre de risques avant les examens complémentaires, rapporte le même média.

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Cette situation pourrait toutefois être atténuée par la trêve internationale, qui offre aux deux joueurs un temps de récupération précieux. Pour le match de dimanche contre le Rayo Vallecano, Wojciech Szczesny prendra place dans les cages, tandis qu’Hansi Flick pourra compter sur le retour attendu de trois cadres à l’issue de la trêve : Alejandro Balde, Jules Koundé et Frenkie de Jong, ce qui devrait renforcer l’équipe pour la suite de la saison.