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Liga

Le message du Real Madrid au Barça après le sacre catalan

Par Max Franco Sanchez
1 min.
FC Barcelone @Maxppp
Barcelone 2-0 Real Madrid

Le Barça est champion d’Espagne ! Les Blaugranas ont battu le Real Madrid sur le score de 2-0, remportant la Liga face à l’ennemi juré donc. Pas vexé, le Real Madrid a tout de même tenu à publier un message pour son rival du soir sur les réseaux sociaux.

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Real Madrid C.F.
Enhorabuena al @FCBarcelona por la Liga 2025-2026.
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Les Merengues ne sont pas mauvais joueurs et ont envoyé un message sobre mais classe à leur rival.« Félicitations au FC Barcelone pour la Liga 2025-2026 », a écrit le club de la capitale espagnole sur son compte X. Le message est passé.

Pub. le - MAJ le
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