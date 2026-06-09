Bordeaux va devoir repasser devant la DNCG fin juin

Alors qu’un accord semble avoir été trouvé entre Gérard Lopez, le président des Girondins de Bordeaux et Sparta Capital, le possible futur actionnaire majoritaire du club, la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) va recevoir le club au scapulaire fin juin. Ils sont déjà passés ce mardi devant l’instance pour présenter le projet de cession.

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D’après Sud Ouest, Bordeaux va devoir y retourner en apportant soit une augmentation du capital, si la vente du club est concrétisée d’ici là, ou bien apporter des garanties via l’actuel président, seul ou avec l’aide des futurs acquéreurs. La somme de neuf millions d’euros devra ensuite être mise sous séquestre.