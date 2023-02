Pathé Ciss tacle le Rayo Vallecano après son départ avorté à l’OL

La suite après cette publicité

Pathé Ciss confirme lui-même qu’il n’ira pas à l’OL. Dans une courte vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on aperçoit le milieu de terrain du Rayo Vallecano pester contre son club qui, selon lui, n’a pas joué le jeu et a retardé les choses pour empêcher son transfert.

« Ils ont été égoïstes et se sont mal comportés. Le club n’a pensé qu’à ses intérêts. Ils ont été irresponsables et irrespectueux avec moi » affirme l’international sénégalais de 28 ans. Un accord de 6 M€ avait pourtant été trouvé entre l’OL et le Rayo, comme l’indiquions un peu plus tôt dans la soirée.

