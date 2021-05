Al-Saad : Xavi va bel et bien prolonger

Ronald Koeman n'étant pas certain d'être sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine, le nom de Xavi revient avec insistance en Catalogne. Ce n'est pas une nouveauté, les Blaugranas aimeraient faire venir leur ancien numéro 6 pour prendre en main l'équipe première. Mais actuellement, l'Espagnol est coach d'Al-Sadd au Qatar. Et le principal concerné doit normalement prolonger son bail qui court pour le moment jusqu'en juin prochain.

«Je suis sur le point de renouveler mon contrat avec Al Sadd. Mon départ de l'équipe n'est qu'une rumeur et je suis très heureux de travailler avec ces joueurs et ce club», a déclaré l'ancien milieu de terrain en conférence de presse. Mais dernièrement, les médias espagnols avançaient que sa future prolongation allait comprendre une clause pour rejoindre le Barça s'il le souhaite. Tout reste donc possible.