Coupe du Monde 2026 : Folarin Balogun sort du silence
Folarin Balogun est sorti du silence après l’élimination des États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du Monde face à la Belgique (4-1). L’attaquant de l’AS Monaco, meilleur buteur de la Team USA durant le tournoi avec trois réalisations, a publié un message sur ses réseaux sociaux pour assumer la déception. « Ma première Coupe du monde… Ça fait mal d’attendre quatre ans pour concourir au plus haut niveau de notre sport. Je tiens à présenter mes excuses à nos supporters : nous n’avons pas été à la hauteur au moment crucial et nous vous avons déçus », a-t-il écrit. Son retour face aux Diables Rouges avait pourtant été au cœur d’une vive polémique après la suspension de son carton rouge reçu contre la Bosnie-Herzégovine.
My debut World Cup… it hurts to wait 4 years to compete at the highest level our sport has to offer. I want to say sorry to our fans it was not good enough when it mattered most and we let you down— Balogun (@balogun) July 8, 2026
Soccer in America will only become bigger the belief, the talent, and the… pic.twitter.com/Wgk4bnpunV
L’attaquant de 25 ans n’a toutefois pas évoqué cette controverse dans son message, préférant afficher sa confiance pour l’avenir du football américain. « Le football américain ne fera que prendre de l’ampleur. La confiance, le talent et la passion ne cessent de croître et je sais que le meilleur est à venir », a-t-il ajouté. Après la rencontre, le sélectionneur belge Rudi Garcia a tenu à dédouaner Balogun, venu le saluer au coup de sifflet final. « Lui n’y est pour rien. Ce n’est pas lui qu’il faut blâmer, et je lui ai dit. J’ai apprécié qu’il soit venu me parler », a confié le technicien français.
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