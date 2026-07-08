Coupe du Monde 2026 : Folarin Balogun sort du silence

Folarin Balogun est sorti du silence après l’élimination des États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du Monde face à la Belgique (4-1). L’attaquant de l’AS Monaco, meilleur buteur de la Team USA durant le tournoi avec trois réalisations, a publié un message sur ses réseaux sociaux pour assumer la déception. « Ma première Coupe du monde… Ça fait mal d’attendre quatre ans pour concourir au plus haut niveau de notre sport. Je tiens à présenter mes excuses à nos supporters : nous n’avons pas été à la hauteur au moment crucial et nous vous avons déçus », a-t-il écrit. Son retour face aux Diables Rouges avait pourtant été au cœur d’une vive polémique après la suspension de son carton rouge reçu contre la Bosnie-Herzégovine.

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My debut World Cup… it hurts to wait 4 years to compete at the highest level our sport has to offer. I want to say sorry to our fans it was not good enough when it mattered most and we let you down



Soccer in America will only become bigger the belief, the talent, and the… pic.twitter.com/Wgk4bnpunV — Balogun (@balogun) July 8, 2026

L’attaquant de 25 ans n’a toutefois pas évoqué cette controverse dans son message, préférant afficher sa confiance pour l’avenir du football américain. « Le football américain ne fera que prendre de l’ampleur. La confiance, le talent et la passion ne cessent de croître et je sais que le meilleur est à venir », a-t-il ajouté. Après la rencontre, le sélectionneur belge Rudi Garcia a tenu à dédouaner Balogun, venu le saluer au coup de sifflet final. « Lui n’y est pour rien. Ce n’est pas lui qu’il faut blâmer, et je lui ai dit. J’ai apprécié qu’il soit venu me parler », a confié le technicien français.