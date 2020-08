Bayern : Hansi Flick évoque l'avenir de Thiago Alcantara

Ce Bayern - Paris St-Germain pourrait être le dernier match de Thiago Alcantara en Bavière. Et si c'est un adieu, il est plutôt réussi. Car les Munichois ont remporté la Ligue des Champions, avec un Thiago Alcantara XXL, élu homme du match par la rédaction FM. Courtisé en Angleterre par Manchester City, Liverpool et Arsenal, l'avenir de l'Espagnol, sous contrat avec le Bayern jusqu'en juin 2021, semble s'écrire loin de l'Allianz Arena.

En fin de match, son entraîneur Hans-Dieter Flick s'est arrêté pour discuter de l'avenir de son milieu de terrain : « il m'a dit qu'il restait », a-t-il d'abord déclaré. Avant de marquer une pause et de reprendre : « non, je ne sais pas et je ne pense pas qu'il le sache non plus. Nous devrons attendre et voir ». Le flou est cultivé même si on se doute bien que le technicien souhaiterait conserver un joueur de cette qualité dans son effectif.