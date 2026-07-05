Menu Rechercher
Commenter 17
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Brésil : le communiqué de la fédération brésilienne après l’élimination

Par Valentin Feuillette
1 min.
Samir Xaud, le président de la CBF, aux côtés de Carlo Ancelotti @Maxppp
Brésil 1-2 Norvège
winamax
1 1.76 N 3.75 2 4.40 bonus 100€

Quelques minutes après l’élimination face à la Norvège en 8e de finale de la Coupe du Monde 2026, la Fédération brésilienne a publié un court communiqué pour réagir à ce nouvel échec. Sans chercher d’excuses, l’instance a préféré adresser un message d’espoir aux supporters tout en promettant un retour plus fort lors des prochaines échéances.

La suite après cette publicité

La Seleção a ainsi partagé le message suivant sur ses réseaux sociaux. « L’histoire de la Seleção Brasileira est faite de grandes conquêtes, mais aussi de moments qui renforcent notre chemin. Aujourd’hui, nous disons au revoir à la Coupe du Monde, certains que nous reviendrons encore plus forts. Merci, supporters brésiliens. » Une prise de parole sobre qui contraste avec l’immense déception provoquée par cette élimination précoce et qui marque déjà le début de la reconstruction du football brésilien. Pas sûr que cela suffise à calmer le peuple brésilien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Brésil

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Brésil Flag Brésil
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier