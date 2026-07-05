Coupe du Monde 2026, Brésil : le communiqué de la fédération brésilienne après l’élimination

Quelques minutes après l’élimination face à la Norvège en 8e de finale de la Coupe du Monde 2026, la Fédération brésilienne a publié un court communiqué pour réagir à ce nouvel échec. Sans chercher d’excuses, l’instance a préféré adresser un message d’espoir aux supporters tout en promettant un retour plus fort lors des prochaines échéances.

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A história da Seleção Brasileira é feita de grandes conquistas, mas também de momentos que fortalecem nosso caminho.



Hoje nos despedimos da Copa do Mundo, certos de que voltaremos ainda mais fortes.



Obrigado, torcida brasileira. pic.twitter.com/2sBMameewE — brasil (@CBF_Futebol) July 5, 2026

La Seleção a ainsi partagé le message suivant sur ses réseaux sociaux. « L’histoire de la Seleção Brasileira est faite de grandes conquêtes, mais aussi de moments qui renforcent notre chemin. Aujourd’hui, nous disons au revoir à la Coupe du Monde, certains que nous reviendrons encore plus forts. Merci, supporters brésiliens. » Une prise de parole sobre qui contraste avec l’immense déception provoquée par cette élimination précoce et qui marque déjà le début de la reconstruction du football brésilien. Pas sûr que cela suffise à calmer le peuple brésilien.