Ligue Europa : Arsenal s'incline mais se qualifie, Tottenham passe à la trappe en prolongation

Après les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions, la Ligue Europa était au rendez-vous ce jeudi soir avec également les matches retours. Suite à sa belle victoire 3-1 au Pirée, Arsenal n'avait plus qu'à terminer le boulot à l'Emirates Stadium face à une formation grecque qui devait au moins marquer trois buts pour espérer quelque chose. Après l'affaire du week-end et son retard, Aubameyang était titularisé à la pointe de l'attaque. En face, Valbuena était absent mais pas El Arabi, le bourreau des Gunners l'année dernière en prolongation.

Sur leur pelouse, les hommes de Mikel Arteta se procuraient la première occasion par Pépé (18e), et El Arabi répondait juste derrière (20e). La rencontre s'animait d'un coup avec ce tir d'Aubameyang au-dessus (24e) mais les buts ne venaient pas. Arsenal était un peu bousculé mais pas réellement inquiété. En seconde période, l'Olympiakos commençait sa mission remontada avec cette frappe déviée d'El Arabi qui finissait au fond des filets (51e). Pépé pensait lui égaliser mais Smith-Rowe déviait malheureusement la frappe de son partenaire (60e). Finalement, le score n'évoluait plus, malgré des opportunités pour Odegaard (76e) et Pepe (79e), tandis que Ba voyait rouge pour deux avertissements (82e). Mais Arsenal assurait l'essentiel, à savoir la qualification.

Le cauchemar de Tottenham, l'AS Rome tranquille

Beaucoup plus à l'est, à Zagreb, le Dinamo et Tottenham se retrouvaient après le succès 2-0 des Spurs la semaine dernière. Le matelas était donc agréable pour l'équipe de José Mourinho mais une surprise n'était pas loin. Justement, en seconde période, Orsic ouvrait le score pour les locaux (62e), qui n'étaient plus qu'à un but de la prolongation. Les visiteurs tremblaient et finissaient par craquer sur un nouveau but d'Orsic (83e). Avec ce score de 2-0, les deux équipes devaient passer par la prolongation. Et dans celle-ci, Bale et ses coéquipiers encaissaient un autre but de ce diable d'Orsic, auteur d'une frappe limpide du droit (106e). Résultat, Tottenham, malgré deux buts d'avance à l'aller, prenait la porte dès les huitièmes de finale de Ligue Europa, tandis que le Dinamo Zagreb, grâce également à un Livakovic héroïque en prolongation, créait l'exploit.

En Ukraine, l'AS Rome défiait de son côté le Shakhtar Donetsk après son large succès 3-0 à l'aller. Après la pause, Mayoral débloquait la situation (48e) mais Moraes égalisait rapidement (59e). Cependant, Mayoral s'offrait un doublé pour offrir la victoire et la qualification aux siens (2-1). Enfin, Mölde et Grenade croisaient le fer à Budapest. Après le but contre son camp de Vallejo (29e), la formation espagnole revenait puisque Soldado trouvait le chemin des filets (72e). Finalement, Hestad offrait la victoire aux siens mais c'était insuffisant (90e). Score final 2-1 mais qualification de Grenade grâce à sa victoire 2-0 la semaine passée.

Les résultats de 18h55 (en gras les équipes qualifiées) :