Menu Rechercher
Commenter 40
Officiel Liga

Real Madrid : Thibaut Courtois forfait de dernière minute pour le Clasico !

Par Samuel Zemour
1 min.
Thibaut Courtois avec le Real. @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
Barcelone Real Madrid Voir sur DAZN

Coup dur de dernière minute pour le Real Madrid avant le Clasico face au FC Barcelone, dimanche soir. Thibaut Courtois ne disputera pas la rencontre au Camp Nou, comptant pour la dixième journée de Liga. Le club madrilène a annoncé le forfait de son gardien belge, touché par un syndrome grippal. Une absence importante pour les hommes de José Mourinho, contraints de revoir leurs plans à quelques heures de ce choc.

La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

«Courtois est forfait de dernière minute en raison d’un coup de grippe pour le match de ce soir opposant le Real Madrid au FC Barcelone, comptant pour la dixième journée de la Liga. Illia Voloshyn le remplace dans le groupe des convoqués», indique le communiqué du club madrilène. Le forfait du portier belge constitue un contretemps majeur pour la Casa Blanca, qui devra faire sans l’un de ses cadres pour tenter de s’imposer sur la pelouse de son grand rival. Andriy Lunin sera donc titulaire dans les buts pour le Clásico.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Thibaut Courtois

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Thibaut Courtois Thibaut Courtois
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier