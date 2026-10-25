Real Madrid : Thibaut Courtois forfait de dernière minute pour le Clasico !

Coup dur de dernière minute pour le Real Madrid avant le Clasico face au FC Barcelone, dimanche soir. Thibaut Courtois ne disputera pas la rencontre au Camp Nou, comptant pour la dixième journée de Liga. Le club madrilène a annoncé le forfait de son gardien belge, touché par un syndrome grippal. Une absence importante pour les hommes de José Mourinho, contraints de revoir leurs plans à quelques heures de ce choc.

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Courtois, baja de última hora. https://t.co/XZ84TYRyza — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026

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«Courtois est forfait de dernière minute en raison d’un coup de grippe pour le match de ce soir opposant le Real Madrid au FC Barcelone, comptant pour la dixième journée de la Liga. Illia Voloshyn le remplace dans le groupe des convoqués», indique le communiqué du club madrilène. Le forfait du portier belge constitue un contretemps majeur pour la Casa Blanca, qui devra faire sans l’un de ses cadres pour tenter de s’imposer sur la pelouse de son grand rival. Andriy Lunin sera donc titulaire dans les buts pour le Clásico.