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Ligue 1

Lens : la belle anecdote de Jean-Louis Leca sur Mezian Mesloub

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Jean-Louis Leca @Maxppp
Lens 1-0 Nantes

Ce vendredi soir, le RC Lens s’est qualifié en Ligue des Champions grâce au seul but du jeune talent de 16 ans, Mezian Mesloub. Fils de l’ancien milieu Walid Mesloub, l’ailier a marqué sur son premier ballon, seulement 18 secondes après son entrée en jeu. Un but qui évoque beaucoup de souvenirs à Jean-Louis Leca.

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Interrogé par Ligue 1+, le dirigeant artésien s’est livré émotif sur le jeune Mesloub : «il y a beaucoup d’émotions. J’ai commencé à Lens avec son papa qui était capitaine. il venait manger à la maison quand il avait 10 ans, il est venu une centaine de fois…C’est beaucoup d’émotions ce soir.»

Pub. le - MAJ le
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