Nouvelle affaire dans le football africain. Ce mercredi, la Fédération mauritanienne de football (FFRIM) a annoncé avoir déposé, le 19 novembre dernier, une réclamation officielle auprès de la Confédération africaine de football (CAF). Celle-ci concerne l’éligibilité d’un joueur de la sélection du Burkina Faso ayant participé aux deux rencontres face à la Mauritanie, les 13 et 17 novembre derniers, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027. Selon les médias locaux, cela concerna Arthur Zagre, ancien du PSG.

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« La FFRIM a engagé cette démarche dès qu’elle a eu connaissance des éléments concernant le joueur en question, dans le respect des délais et des procédures applicables. Elle a confié le suivi du dossier à un cabinet d’avocats international », précise l’instance mauritanienne dans son communiqué. Alors qu’une procédure disciplinaire est actuellement en cours, la Fédération a indiqué ne pas vouloir commenter davantage cette affaire. Reste désormais à connaître la décision de la CAF, qui pourrait avoir des conséquences sur le classement du groupe.