Mercato Ligue 1 : Sofiane Boufal et Romain Faivre arrivent au Havre !

En ce mois de janvier, Le Havre s’active sur le marché des transferts pour assurer sa survie en Ligue 1. Actuellement 13e du championnat, le club normand reste engagé dans une lutte serrée pour le maintien dans l’élite et cherche à renforcer un secteur offensif en difficulté. En manque d’efficacité devant le but, le HAC affiche la deuxième plus faible attaque de l’élite avec seulement 15 réalisations, juste devant Auxerre.

Pour remédier à ces lacunes, le club a ciblé des profils capables d’apporter créativité, percussion et vécu du haut niveau. Selon nos informations, les dirigeants havrais sont sur le point d’enregistrer l’arrivée de deux joueurs d’expérience : Romain Faivre et Sofiane Boufal. Les deux offensifs devraient rejoindre l’effectif jusqu’à la fin de la saison, sous réserve de visites médicales concluantes.

Visite médicale prévue ce mardi soir pour Faivre et Boufal

Âgé de 27 ans, Romain Faivre était prêté à Al-Taawoun par Bournemouth. Une aventure en Arabie saoudite qui a tourné court, puisque son prêt a été cassé. L’ancien Lyonnais connaît bien la Ligue 1 pour y avoir évolué notamment sous les couleurs de Brest, de Lorient et de l’OL. De son côté, Sofiane Boufal s’apprête à s’engager librement après la résiliation de son contrat avec l’Union Saint-Gilloise au début du mois de janvier.

Toujours selon nos informations, les deux joueurs ont directement échangé avec Mathieu Bodmer, ainsi qu’avec Didier Digard, qui leur a expliqué ce qu’il souhaitait mettre en place avec eux. Un discours qui a payé, puisque Faivre et Boufal pourraient passer leur visite médicale dès ce mardi soir. En revanche, l’arrivée de ces deux renforts de poids devrait mettre un terme au mercato hivernal du HAC, où l’on se satisfait déjà d’avoir pu attirer deux joueurs de ce calibre.