Lucas Paquetá fait une grosse révélation

Blanchi après près de deux ans d’enquête en Angleterre pour des soupçons de paris illicites, Lucas Paquetá s’est longuement confié sur Globo TV. Le milieu de West Ham décrit une période « d’incertitude totale », marquée par l’angoisse et l’impact direct sur sa carrière. L’affaire a éclaté alors qu’il était sur le point de rejoindre Manchester City, un transfert quasiment finalisé avant que la Fédération anglaise ne bloque les négociations. Paquetá raconte avoir vécu ces mois dans un mélange de frustration et de peur, soutenu uniquement par sa famille et un accompagnement psychologique indispensable. « Professionnellement, j’ai raté une étape importante. Psychologiquement, ça m’a détruit », a-t-il confié.

L’international brésilien, rappelé en Seleção pour affronter le Sénégal et la Tunisie, assure qu’il « se reconstruit » après cet épisode qui a aussi pesé lourd sur sa vie personnelle. Paquetá révèle d’ailleurs avoir été très proche d’un retour à Flamengo, discuté à deux reprises, dont récemment avec Filipe Luís. Avec le soulagement apporté par l’acquittement, le numéro 10 de West Ham dit vouloir « repartir de zéro », retrouver sa place en sélection et viser la Coupe du Monde 2026. Soulagé, mais encore marqué, Paquetá promet de raconter bientôt « sa version complète » de ces deux années qui ont failli briser sa carrière.