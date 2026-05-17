OM : l’ouverture du score express de Højbjerg face à Rennes

Pierre-Emile Højbjerg est déjà en feu dans son jardin. Alors que l’OM affronte le Stade Rennais au Vélodrome pour le compte de la 34e journée de Ligue 1, les locaux ont eu l’occasion d’allumer la première mèche… très tôt. Et c’est le Danois de 30 ans qui a trouvé un angle parfait pour tromper Mathys Silistrie et permettre l’ouverture du score express devant ses supporters (2e).

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Par ailleurs, le milieu de terrain phocéen est le seul joueur de l’OM à avoir marquer dans le jeu lors des 5 derniers matchs officiels de la formation emmenée par Habib Beye. Un impact fatal qui en dit long sur cette fin de saison au bord de la Méditerranée.