Le PSG et l’OM vont participer un tournoi caritatif prestigieux à Côme

Le Paris Saint-Germain participera du 22 au 24 mai à la cinquième édition du Mémorial Franco Chignoli, un prestigieux tournoi caritatif U11 organisé à Casnate con Bernate, sur les rives du Lac de Côme. Le club parisien fera partie d’un plateau exceptionnel réunissant vingt équipes de huit pays, parmi lesquelles Liverpool, Manchester United, Boca Juniors, River Plate, l’Inter Milan, la Juventus, le FC Porto l’AC Milan ou encore l’Olympique de Marseille, tenant du titre. Parrainé par Gianluca Zambrotta, l’événement est devenu une référence du football de jeunes en Europe.

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Au-delà du terrain, le Mémorial Franco Chignoli défend une forte dimension solidaire. Depuis sa création, le tournoi a permis de récolter plus de 60 000 euros pour des associations venant en aide aux enfants en difficulté. L’édition 2026 soutiendra notamment des projets liés à l’inclusion sportive, à l’oncologie pédiatrique ou encore à la réinsertion des jeunes détenus. « Le résultat sportif n’est pas une fin en soi, mais le fruit d’un parcours », rappelle le fondateur Olivier Chignoli, dont l’ambition est de faire du football un vecteur d’éducation et d’inclusion sociale.