Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel

Le PSG et l’OM vont participer un tournoi caritatif prestigieux à Côme

Par Valentin Feuillette
1 min.
PSG vs OM @Maxppp

Le Paris Saint-Germain participera du 22 au 24 mai à la cinquième édition du Mémorial Franco Chignoli, un prestigieux tournoi caritatif U11 organisé à Casnate con Bernate, sur les rives du Lac de Côme. Le club parisien fera partie d’un plateau exceptionnel réunissant vingt équipes de huit pays, parmi lesquelles Liverpool, Manchester United, Boca Juniors, River Plate, l’Inter Milan, la Juventus, le FC Porto l’AC Milan ou encore l’Olympique de Marseille, tenant du titre. Parrainé par Gianluca Zambrotta, l’événement est devenu une référence du football de jeunes en Europe.

La suite après cette publicité

Au-delà du terrain, le Mémorial Franco Chignoli défend une forte dimension solidaire. Depuis sa création, le tournoi a permis de récolter plus de 60 000 euros pour des associations venant en aide aux enfants en difficulté. L’édition 2026 soutiendra notamment des projets liés à l’inclusion sportive, à l’oncologie pédiatrique ou encore à la réinsertion des jeunes détenus. « Le résultat sportif n’est pas une fin en soi, mais le fruit d’un parcours », rappelle le fondateur Olivier Chignoli, dont l’ambition est de faire du football un vecteur d’éducation et d’inclusion sociale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

PSG
Marseille
Liverpool
Man United
Porto
Inter Milan
Milan
Juventus
Boca
River

En savoir plus sur

PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
Liverpool Logo Liverpool FC
Man United Logo Manchester United FC
Porto Logo FC Porto
Inter Milan Logo Inter Milan
Milan Logo AC Milan
Juventus Logo Juventus Turin
Boca Logo Boca Juniors
River Logo River Plate
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier