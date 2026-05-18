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OL : le verdict est tombé pour Ruben Kluivert

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ruben Kluivert, sous le maillot de l'OL @Maxppp

Ce dimanche, l’OL a coulé à domicile contre Lens (0-4). Malgré cette terrible désillusion, Lyon a validé son ticket pour les tours préliminaires d’accession à la Ligue des Champions. Pour ne rien arranger, l’Olympique Lyonnais a communiqué une mauvaise nouvelle concernant l’état de santé de son défenseur Ruben Kluivert, blessé lors du dernier choc face au RC Lens. Touché en première période, le joueur a dû céder sa place à la mi-temps et subir des examens approfondis qui ont révélé une affection pulmonaire sérieuse, nécessitant une hospitalisation immédiate comme l’indique le communiqué officiel du club.

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Olympique Lyonnais
Communiqué médical : Ruben Kluivert

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« Touché au thorax lors de la rencontre face à Lens, Ruben Kluivert a été pris en charge par le staff médical à la mi-temps, avant d’être conduit à l’hôpital pour des examens complémentaires ayant confirmé un Pneumothorax. Le défenseur lyonnais a depuis pu quitter l’hôpital ce matin et va désormais suivre un protocole adapté afin de favoriser sa récupération dans les meilleures conditions. L’ensemble du club lui souhaite un prompt rétablissement. » Le défenseur néerlandais, souvent blessé cette saison, aura tout l’été pour se remettre d’aplomb.

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