Menu Rechercher
Commenter 18
Liga

Un ancien médecin du Real Madrid démonte Mbappé

Par Tom Courel
1 min.
Alvaro Arbeloa et Kylian Mbappé lors d'un match du Real Madrid @Maxppp

Cité dans chaque média sportif, Kylian Mbappé fait la une suite à ses nombreuses difficultés durant cette fin de saison. Et hier, autour de Rafa Sahuquillo, José Luis San Martín, un ancien préparateur physique du Real Madrid, ainsi que d’autres individus, ont animé un débat dans "El Corrillo" de Radio Marca. À la veille du choc entre Arsenal et l’Atlético, les échanges portaient sur ce duel à Londres. Or, le débat n’a pas seulement tourné autour de la demi-finale retour (remportée par les Gunners 1-0).

La suite après cette publicité

En effet, les échanges ont refroidi le studio lorsqu’il a été question de Kylian Mbappé et de la gestion de sa blessure au Real Madrid. Pour ne pas dire "enterré", José Luis San Martín a attaqué le capitaine des Bleus lors de sa prise de parole. « Si vous êtes blessé, le minimum est le repos » a-t-il envoyé, remettant en question son départ en vacances. Dans le même temps, l’ancien médecin du club de Liga a qualifié l’entourage du joueur de 27 ans de "milonga", qui pourrait se traduire par "une excuse bidon" en français.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier