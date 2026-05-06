Un ancien médecin du Real Madrid démonte Mbappé

Cité dans chaque média sportif, Kylian Mbappé fait la une suite à ses nombreuses difficultés durant cette fin de saison. Et hier, autour de Rafa Sahuquillo, José Luis San Martín, un ancien préparateur physique du Real Madrid, ainsi que d’autres individus, ont animé un débat dans "El Corrillo" de Radio Marca. À la veille du choc entre Arsenal et l’Atlético, les échanges portaient sur ce duel à Londres. Or, le débat n’a pas seulement tourné autour de la demi-finale retour (remportée par les Gunners 1-0).

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En effet, les échanges ont refroidi le studio lorsqu’il a été question de Kylian Mbappé et de la gestion de sa blessure au Real Madrid. Pour ne pas dire "enterré", José Luis San Martín a attaqué le capitaine des Bleus lors de sa prise de parole. « Si vous êtes blessé, le minimum est le repos » a-t-il envoyé, remettant en question son départ en vacances. Dans le même temps, l’ancien médecin du club de Liga a qualifié l’entourage du joueur de 27 ans de "milonga", qui pourrait se traduire par "une excuse bidon" en français.