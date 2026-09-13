Valence vire déjà son entraîneur et son directeur général

Lanterne rouge de Liga et toujours à la recherche de sa première victoire cette saison, Valence vient d’annoncer le renvoi de son entraîneur Carlos Corberan. Arrivé en décembre 2024 chez le club Che, le coach de 43 ans n’a pas résisté au début de saison catastrophique de son équipe, marqué par 4 défaites et 1 match nul en championnat, pour 10 buts encaissés et seulement un marqué.

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COMUNICADO OFICIAL | RON GOURLAY Y CARLOS CORBERÁN



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Dans son communiqué, Valence a également annoncé le départ de son directeur général, Ron Gourlay. C’est Óscar Sánchez, entraîneur du Valence Mestalla, qui prendra en charge la tête de l’équipe première du club pour le moment.