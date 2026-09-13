Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Liga

Valence vire déjà son entraîneur et son directeur général

Par Jordan Pardon
1 min.
Carlos Corberán @Maxppp

Lanterne rouge de Liga et toujours à la recherche de sa première victoire cette saison, Valence vient d’annoncer le renvoi de son entraîneur Carlos Corberan. Arrivé en décembre 2024 chez le club Che, le coach de 43 ans n’a pas résisté au début de saison catastrophique de son équipe, marqué par 4 défaites et 1 match nul en championnat, pour 10 buts encaissés et seulement un marqué.

La suite après cette publicité

Dans son communiqué, Valence a également annoncé le départ de son directeur général, Ron Gourlay. C’est Óscar Sánchez, entraîneur du Valence Mestalla, qui prendra en charge la tête de l’équipe première du club pour le moment.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Valence

En savoir plus sur

Liga Liga
Valence Logo Valence
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier