OL : John Textor se livre sur sa relation avec Jean-Michel Aulas

La suite après cette publicité

Nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor a néanmoins mis plusieurs mois afin de racheter le club rhodanien. Désormais intronisé et vivant son premier mercato cet hiver avec les Gones, l’homme d’affaires américain prend la place de Jean-Michel Aulas qui reste néanmoins le président de l’OL. Un fonctionnement acté par les deux hommes avant même la vente. Ces derniers mois ont aussi permis à Jean-Michel Aulas et John Textor de se rapprocher comme l’a révélé ce dernier sur OL Play : «il y a beaucoup de choses à dire, car c’était une opération difficile à boucler. Il fallait faire accepter les 13 banques dans ce projet. Pendant cette période et comme l’OL est une entreprise cotée en bourse, on devait garder le silence. C’était sérieux, on ne pouvait pas parler et toutes sortes d’histoires sortaient. La négociation par contre n’a jamais été difficile.»

«La complexité des banques m’a permis de nouer une bonne relation avec Jean-Michel, car on a été en mesure de régler ensemble des problèmes qu’on n’avait pas anticipés» a-t-il poursuivi. Une relation dépassant même le statut purement professionnel : «Jean-Michel et moi on a abattu les murs un par un. En conclusion on est comme des amis maintenant. L’opération m’a permis de me rapprocher de Jean-Michel en tant que partenaire et ami. Sans cela, je n’aurais pas pu le connaître aussi bien.» Le début d’une belle collaboration ?

À lire

OL : John Textor veut être actif sur le mercato