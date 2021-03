Bordeaux : Tom Lacoux passe pro

Treizième de Ligue 1 Uber Eats après trente journées, Bordeaux va tenter de remonter la pente. Les Girondins restent sur une seule victoire lors des dix dernières rencontres toutes compétitions confondues, eux qui ont connu des soucis dans leur vestiaire. Parallèlement à cela, le club au scapulaire prépare l'avenir. Ce jeudi, il a annoncé la signature du premier contrat professionnel de Tom Lacoux (19 ans).

«Le FC Girondins de Bordeaux est heureux de vous annoncer la signature de Tom Lacoux en tant que joueur professionnel ! Le jeune homme a paraphé un engagement portant sur les trois prochaines saisons (juin 2024) (...) Ce premier contrat professionnel récompense le travail et les efforts de Tom. A lui désormais de poursuivre son travail et sa progression afin d’accumuler du temps de jeu et de l’expérience. Le Club, fier de voir un nouveau jeune du cru signer à Bordeaux, l’accompagnera au quotidien. On te souhaite le meilleur Tom !» A lui de jouer !