Liga, Barça-Betis : l’énorme coup de gueule de Manuel Pellegrini

Le FC Barcelone file tout droit vers le titre. Les Catalans se sont aisément imposés face au Real Betis ce samedi (4-0). Un succès facilité par l’exclusion d’Edgar Gonzalez au bout de seulement 30 minutes de jeu. Un fait de jeu qui a totalement rebattu les cartes de la rencontre. Après le match en conférence de presse, l’entraîneur des Sévillans, Manuel Pellegrini, s’est offusqué de cette prise de décision de l’arbitre.

« Je pense qu’il est important de clarifier le carton jaune. C’est un carton jaune en raison des critères de l’arbitre dans le premier cas. Mais je vais vous dire ce qui s’est passé : l’arbitre a dit deux fois que ce n’était pas un carton jaune, jusqu’à ce qu’il change d’avis. C’est soit la VAR, soit le quatrième officiel… Je ne sais pas pourquoi il a changé d’avis sur ce deuxième carton jaune. (…). L’expulsion est absurde, injustifiable, une honte. Il a dit deux fois que ce n’était pas un deuxième carton et puis il l’a sorti. Un grand manque de personnalité. Il a été dévoré par l’ambiance. 70 000 personnes sont venues pour voir un spectacle et il n’y en a pas eu à cause du manque de personnalité de l’arbitre ».

