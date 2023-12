Barça : Vitor Roque annonce la couleur

Recruté depuis un petit moment par le FC Barcelone, Vitor Roque (18 ans) est arrivé en Catalogne. Le Brésilien va faire du bien aux Blaugranas, qui connaissent de petits soucis. Ravi de ses premiers pas dans son nouveau club, le jeune homme est sur un nuage comme il l’a avoué. Ses propos sont relayés par Marca.

«Je suis très heureux. C’est un rêve devenu réalité. Je veux apprendre le plus possible avec tout le groupe, m’amuser et je veux toujours récupérer le ballon et marquer des buts. C’était un de mes rêves d’enfant et celui de ma famille, depuis toujours. Pouvoir être ici aujourd’hui ne fait que me donner envie de gagner autant que possible et de pouvoir aider de toutes les manières possibles». Une aide dont Xavi et les Culés auront bien besoin.