Le PSG veut trancher rapidement pour son futur stade

Le PSG entre dans la dernière ligne droite concernant le choix de son futur stade. Alors que le club avait annoncé vouloir prendre une décision à l’automne 2026, les prochains comités de pilotage prévus à Poissy le 13 octobre et à Massy le 16 octobre devraient permettre d’affiner les différents dossiers. Le Parc des Princes est également revenu pleinement dans la course depuis l’élection d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris, et la direction parisienne souhaiterait désormais avancer rapidement, avec une décision qui pourrait intervenir dès la fin octobre ou le début du mois de novembre, d’après L’Équipe.

La suite après cette publicité

Les trois options présentent encore des avantages et des contraintes. À Poissy, le principal enjeu concerne notamment les infrastructures et les transports nécessaires autour d’une nouvelle enceinte, tandis que Massy fait face à des interrogations sur l’adhésion locale au projet. À Paris, les discussions avec la mairie ont progressé et le PSG étudie particulièrement la possibilité de transformer le Parc en une enceinte de 60 000 à 70 000 places, avec différents aménagements autour du stade. Le coût global du projet, qu’il s’agisse d’une rénovation du Parc ou de la construction d’un nouveau stade, sera évidemment l’un des paramètres majeurs au moment de trancher. Affaire à suivre…