OM : Genesio félicite Paixão pour sa réaction

Au micro de Ligue 1+, Bruno Genesio a tenu à mettre en avant l’investissement de Igor Paixão face à Toulouse (2-0). L’ailier marseillais a livré une prestation particulièrement généreuse, ne comptant pas ses efforts pour aider ses partenaires dans les tâches défensives. Très disponible, il a multiplié les replis et les retours dans son couloir, allant jusqu’à assumer un rôle proche de celui d’un milieu de terrain, voire d’un latéral. Une débauche d’énergie qui n’a toutefois pas effacé son apport offensif, puisque le Brésilien reste une menace permanente dès qu’il est en possession du ballon.

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Croyez-vous à un OM européen après 4 victoires consécutives ? OUI : Genesio a trouvé enfin la formule malgré le contexte NON : l'effectif est trop limité sur une saison complète et un calendrier chargé Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« Il a fait preuve de beaucoup d’abnégation. Il s’est presque comporté comme un milieu, il est venu faire des retours comme un latéral. Il a beaucoup donné et, en attaque, il fait peur dès qu’il a le ballon », a souligné Genesio après la victoire. Un hommage appuyé à un joueur dont le volume de jeu et la capacité à peser dans les deux surfaces constituent des atouts précieux pour l’OM.