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Ligue 1

OM : Genesio félicite Paixão pour sa réaction

Par Valentin Feuillette
1 min.
Igor Paixão à l'OM. @Maxppp
Marseille 2-0 Toulouse
winamax
1 1.78 N 3.95 2 3.50 1er pari remboursé

Au micro de Ligue 1+, Bruno Genesio a tenu à mettre en avant l’investissement de Igor Paixão face à Toulouse (2-0). L’ailier marseillais a livré une prestation particulièrement généreuse, ne comptant pas ses efforts pour aider ses partenaires dans les tâches défensives. Très disponible, il a multiplié les replis et les retours dans son couloir, allant jusqu’à assumer un rôle proche de celui d’un milieu de terrain, voire d’un latéral. Une débauche d’énergie qui n’a toutefois pas effacé son apport offensif, puisque le Brésilien reste une menace permanente dès qu’il est en possession du ballon.

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- Fin dans 3j
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« Il a fait preuve de beaucoup d’abnégation. Il s’est presque comporté comme un milieu, il est venu faire des retours comme un latéral. Il a beaucoup donné et, en attaque, il fait peur dès qu’il a le ballon », a souligné Genesio après la victoire. Un hommage appuyé à un joueur dont le volume de jeu et la capacité à peser dans les deux surfaces constituent des atouts précieux pour l’OM.

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