Les notes de la saison des joueurs de la Juventus Turin

La Juventus Turin a été sacrée championne d'Italie pour la neuvième année consécutive hier soir, après un succès face à la Sampdoria. Un sacre attendu mais loin d'avoir été évident, tant la Lazio, l'Inter et l'Atalanta, alternativement, ont taquiné le leader. C'est surtout au niveau de la qualité de jeu que la Vieille Dame a déçu, alors que la nomination de Maurizio Sarri avait pour but de le rendre plus attractif. Le journal italien La Gazzetta dello Sport est revenu sur la saison des Turinois en notant l'effectif sur la globalité de l'exercice 2019-2020.

Evidemment, ce sont Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala qui obtiennent la meilleure note, un 9 sur 10. CR7 est désigné comme « le plus décisif », Dybala comme « le plus spectaculaire ». Vient ensuite le portier polonais Szczesny, noté 8,5, puis trois joueurs à 8, Bonucci, Bentancur et Cuadrado. La recrue phare Matthijs de Ligt récolte un 7,5. La moins bonne note s'élève à 5,5 et est attribué à Sami Khedira. Blaise Matuidi obtient un 6,5, quand Adrien Rabiot est noté 6 avec ce commentaire : « une année d'apprentissage, si on le juge avec bonté. Première partie de saison négative, atténuée par ses mois d'inactivité à Paris, montée en puissance ensuite avec quelques espoirs pour la suite. Une image à retenir : son magnifique but à Milan ».