L'accord entre LaLiga et CVC validé par les clubs de 1ère et 2e division !

LaLiga Impulso est en marche. Après avoir été soumis au vote de l'Assemblée de la Ligue, le projet a reçu le soutien majoritaire des clubs de première et de deuxième division. Le résultat de la consultation ne laisse aucun doute : 37 voix pour, quatre contre et une abstention. Bien qu'il ait compté depuis le début sur l'opposition du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Athletic Club, le plan imaginé par Javier Tebas sera lancé.

« Les clubs recevront 1, 994 milliard d'euros en échange du transfert à CVC d'environ 8% des revenus des activités commerciales et technologiques de LaLiga et 11% des revenus des droits audiovisuels au cours des 50 prochaines années », explique le journal AS. Les quatre équipes qui ont dit non (les trois mentionnées plus Ibiza) auront la possibilité de décider de rejoindre ou non finalement le projet susmentionné. A défaut, ils conserveront leurs droits audiovisuels intacts.