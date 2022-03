PSG : Arsène Wenger affirme que Kylian Mbappé est proche du niveau de Pelé

Jusqu'où ira Kylian Mbappé (23 ans) ? Auteur d'une très belle saison, l'attaquant parisien a été le seul joueur applaudi par le Parc des Princes après la déroute du PSG en Ligue des Champions, face au Real Madrid. Avec ses 15 buts et 10 passes décisives en championnat et sa technique étincelante, certains n'hésitent pas à le comparer aux plus grandes légendes. C'est le cas d'Arsène Wenger, qui a affirmé que le natif de Bondy était proche du niveau de la légende brésilienne Pelé.

La suite après cette publicité

«Il a sa fantaisie, pas seulement sa vitesse. Il a de l’intelligence, une bonne qualité technique, un bon timing dans ses courses, une analyse rapide du jeu. C’est aussi un esprit libre, il est exceptionnel, a-t-il expliqué sur le plateau de BeIN Sports. Quand je l’ai vu la première fois, j’ai dit à la télévision française : 'Il y a du Pelé en lui'. Tout le monde a pensé que j’étais un peu fou. Mais il est en train d’arriver à ce niveau», en précisant que l'international français était «techniquement, un peu devant Haaland».