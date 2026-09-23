Deportivo : gros coup dur pour Pierre-Emerick Aubameyang

Si le Deportivo La Corogne pointe actuellement à la septième place du classement de Liga pour son retour en première division, c’est en grande partie grâce à sa recrue estivale, Pierre-Emerick Aubameyang. À 37 ans, l’attaquant gabonais a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 7 matches. Malheureusement pour lui et son club, PEA s’est blessé le week-end dernier face au Betis (1-1). Sorti après 25 minutes de jeu, l’ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille a été touché au ménisque droit. La Cadena COPE révèle qu’il s’est rendu aujourd’hui à Madrid pour y passer des examens médicaux. Les résultats n’ont pas été bons puisque le joueur va devoir se faire opérer. Une information confirmée officiellement par le Deportivo.

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« Pierre-Emerick Aubameyang sera opéré ce jeudi 24 septembre au genou droit par le chirurgien orthopédiste Manuel Leyes au Centre Olympia de Madrid afin de remédier aux douleurs au ménisque externe qu’il a subies lors du match contre le Betis. L’attaquant du Deportivo sortira de l’hôpital dans le courant de la journée de jeudi et retournera à La Corogne pour entamer son processus de rééducation. Son évolution déterminera la date de son retour à l’entraînement avec le groupe », peut-on lire dans le communiqué. Et si le club galicien ne le précise pas, la Cadena COPE explique qu’Aubameyang devrait être tenu éloigné des terrains pendant deux mois.