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Ligue 1

Monaco : Paul Pogba annoncé titulaire pour la première fois depuis 4 ans

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Paul Pogba à Monaco @Maxppp
Metz Monaco
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Septième du classement de Ligue 1, l’AS Monaco doit réaliser un sans-faute dans cette fin de championnat si elle veut décrocher une place européenne. Et ce week-end, ça passe par une victoire face à la lanterne rouge du championnat, le FC Metz.

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Un match qui pourrait être synonyme d’événement pour Paul Pogba. Recruté par l’ASM l’été dernier, le milieu de terrain français de 33 ans pourrait être titularisé face aux Grenats selon Nice-Matin ! Pour rappel, le champion du monde 2018 n’a joué que 5 fois avec les Rouge et Blanc cette saison en L1 (57 minutes de jeu au total). Et pour l’histoire, la dernière fois que Pogba a démarré un match dans la peau d’un titulaire, c’était le 16 avril 2022, à l’occasion du match entre Manchester United et Norwich (33e journée de Premier League).

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