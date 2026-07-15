Les Girondins de Bordeaux se rapprochent de la liquidation judiciaire

Les Girondins de Bordeaux se rapprochent dangereusement d’une liquidation judiciaire. Selon L’Équipe, le fonds d’investissement britannique Sparta a renoncé à son projet de reprise après avoir échoué à réunir les 10 millions d’euros nécessaires au financement de la prochaine saison. Les dirigeants bordelais se présenteront donc seuls, ce mercredi à 10h15, devant la commission d’appel de la DNCG, qui devrait confirmer l’exclusion des Championnats nationaux prononcée le 30 juin. Sauf apport de dernière minute de Gérard Lopez, le club pourrait être relégué au mieux en Régional 1, soit le sixième échelon, même si la Ligue de Nouvelle-Aquitaine pourrait décider de l’envoyer encore plus bas.

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La confirmation de cette sanction pourrait surtout entraîner la fin de la procédure de redressement du club. Toujours selon L’Équipe, le commissaire chargé de l’exécution du plan devrait saisir le tribunal de commerce, estimant la situation économique, sociale et financière irrémédiablement compromise. Une liquidation judiciaire pourrait alors être prononcée avant la fin du mois. L’association des Girondins de Bordeaux, présidée par Jean-Louis Triaud, resterait notamment responsable de 4,5 millions d’euros liés à des transferts internationaux et de 500 000 euros d’indemnités de formation.