CdM 2026, RDC : Zlatan Ibrahimovic et Thierry Henry font le fimbu congolais !

La qualification historique de la RD Congo pour les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026, obtenue grâce à une victoire (3-1) contre l’Ouzbékistan samedi soir, continue de faire parler. Au coup de sifflet final, les Léopards ont célébré l’exploit avec le « Fimbu », une danse devenue emblématique de la sélection congolaise et largement reprise par les supporters depuis le début du tournoi.

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ZLATAN et THIERRY HENRY qui font le Fimbu suite à la qualification du RD CONGO en 16e de finale !



Exceptionnel. 😂🇨🇩 pic.twitter.com/wD4BZKKUA4 — Hyconiq (@Hyconiqmag_) June 28, 2026

L’engouement autour de cette célébration a même gagné les plateaux de télévision. Sur Fox Sports, les légendes Thierry Henry et Zlatan Ibrahimovic, aujourd’hui consultants pour la chaîne durant le mondial, se sont prêtées au jeu en reproduisant le célèbre « Fimbu » en direct. Une séquence aussi inattendue qu’amusante, qui témoigne de la popularité grandissante de la sélection congolaise et de son parcours remarqué dans cette Coupe du Monde 2026.