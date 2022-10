Rennes - Montpellier : les compositions officielles

Rennes accueille Montpellier ce dimanche après-midi, à 15h, à l'occasion de la 13ème journée de Ligue 1 (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM). Les deux formations affichent des dynamiques radicalement différentes. Les Bretons sont actuellement en pleine bourre et se classent 4ème avec 24 points. Ils n'ont plus perdu depuis le mois d'août et restent sur une belle série de quatre victoires consécutives en championnat. En face, Montpellier connaît une période plus difficile. Le MHSC est à seulement deux unités de la zone rouge (13ème, 12 points). L'entraîneur, Olivier Dall'Oglio a été démis de ses fonctions au milieu du mois d'octobre. Ce changement n'a pas empêché les Héraultais de s'incliner à domicile face à Lyon la semaine dernière (1-2). Une défaite synonyme de quatrième revers consécutif.

Pour continuer sur sa lancée, le Stade Rennais devra faire sans Santamaria (blessé) et Doué (malade). Les hommes de Bruno Génésio commenceront la rencontre en 4-4-2 avec Mandanda dans les buts et une défense composée de Traoré, Wooh, Theate et Meling. Au milieu, Bourigeaud, Majer, Xeka et Terrier tenteront de combiner avec les deux attaquants, Kalimuendo et Gouiri. De son côté, Romain Pitau ne pourra pas compter sur le meilleur buteur du MHSC, Elye Wahi (6 réalisations depuis le coup d'envoi de l'exercice 2022/2023), suspendu. L'entraîneur intérimaire aligne un 5-3-2 avec Khazri et Nordin en pointe, soutenus par Savanier, Chotard et Ferri. Derrière, Falaye Sacko ou encore l'ancien Rennais Faitout Maouassa débuteront devant Kamara, titulaire dans les cages pour pallier l'absence d'Omlin, blessé.

Les compositions d'équipes

Rennes : Mandanda - Traoré, Wooh, Theate, Meling - Bourigeaud, Majer, Xeka, Terrier - Kalimuendo, Gouiri

Montpellier : Kamara - Souquet, Sacko, Jullien, Cozza, Maouassa, Ferri, Chotard, Savanier - Nordin, Khazri

