Personne ne veut du PSG ni de Kylian Mbappé !

C’est un jour très attendu par les amateurs de football ! Du côté de Nyon, aux alentours de midi, l’UEFA tirera au sort les affiches des huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. On aura un club français, le PSG, présent dans ce chapeau 2 suite à sa deuxième place lors de la phase de poules de la compétition. Et en lisant la presse européenne ce matin, on se rend bien compte que le club de la capitale est le rival à éviter pour tout le monde.

C’est surtout le cas en Espagne, où on ne connaît que très bien Kylian Mbappé. Mais surtout, le pays du sud de l’Europe a quatre clubs dans ce premier chapeau, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad. Il est donc, statistiquement, très possible de voir le PSG défier un club de Liga au prochain tour. « Personne ne veut de Mbappé », explique ainsi AS. « Terminer tête de série leur assure de disputer le match retour à la maison, mais pas d’éviter le grand adversaire du tirage, le PSG », rajoute le média.

Le PSG fait peur en Europe

Même son de cloche pour Marca. « Le tirage de Ligue des Champions a le PSG de Mbappé comme ennemi à éviter. Les clubs espagnols voient Mbappé comme le diable qui peut compliquer, et beaucoup, le chemin vers les prochains tours », peut-on y lire. L’idée de voir la star du PSG et des Bleus fouler la pelouse du Bernabéu est logiquement évoquée et semble exciter nos confrères espagnols… En Angleterre, les Parisiens sont aussi considérés comme le rival à éviter, alors qu’Arsenal et Manchester City pourraient tomber sur l’écurie de Luis Enrique.

« Les espoirs d’une place supplémentaire en Ligue des champions reposent sur les progrès d’Arsenal et de Manchester City, mais le PSG et l’Inter Milan se profilent de manière inquiétante dans le tirage au sort de lundi », peut-on lire dans le Times. En Allemagne aussi, on se méfie énormément de ce Paris Saint-Germain. « Le Bayern est menacé de retrouvailles avec le Paris Saint-Germain », indique par exemple Kicker, alors que les statistiques indiquent que le champion de France est le rival le plus probable du Bayern, comme le rapporte TZ. Rendez-vous aux alentours de midi…