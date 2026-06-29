Aston Villa réclame 152 M€ pour Morgan Rogers

Élément essentiel de l’attaque d’Aston Villa et artisan majeur de la victoire des Villans en Ligue Europa, Morgan Rogers est très courtisé cet été. Le joueur de 23 ans, actuellement aux États-Unis pour la Coupe du Monde 2026 avec l’Angleterre, est suivi par Chelsea et Arsenal, prêts à toutes les folies pour l’attirer dans leurs rangs. Mais pour cela, il faudra sortir un énorme chèque pour convaincre les dirigeants du club de Birmingham.

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Alors que le prix était fixé à 100 millions d’euros il y a quelques semaines, Aston Villa souhaite finalement 152 millions d’euros afin de se séparer de sa star, d’après The Telegraph. Un montant qui ferait de Rogers, le transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League, avec deux millions d’euros de plus qu’Eliott Anderson, tout proche de s’engager à Manchester City en provenance de Nottingham Forest pour 150 millions d’euros.