OL : Laurent Blanc ne s’enflamme pas après la victoire contre le PSG

Bien qu’ils n’aient pas affronté un grand PSG dimanche soir, les Lyonnais ont tout de même délivré une partition très propre en allant chercher les trois points au Parc des Princes (0-1). Un retour gagnant pour Laurent Blanc également depuis son départ du club de la capitale. En conférence de presse ce mardi avant la demi-finale face à Nantes en coupe de France, le coach français de 57 ans a tenu à calmer le jeu après ce succès de prestige.

« Ce que j’aime bien chez vous, c’est que vous employez tout de suite le mot exploit. On a gagné un match, on joue au football pour gagner des matches donc quand c’est le cas, on a fait le job. On va parler du match de Coupe, c’est le plus important et je suis là pour ça. Je ne sais pas si c’est une bonne préparation, le match de demain nous le dira. »

