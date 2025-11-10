Portugal : João Neves rassurant sur son état de forme

João Neves est en pleine forme. Buteur face au Bayern Munich en Ligue des Champions (défaite, 1-2) puis face à Lyon en Ligue 1 (victoire, 2-3), dimanche, le milieu de terrain du PSG a effectué son retour en sélection portugaise, ce lundi. Pour rappel, il avait manqué le dernier rassemblement de la Seleçao suite à une blessure.

Présent en conférence de presse, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne a donné des nouvelles sur son état physique. « Je me sens à 100 % et je suis avec la Seleção pour donner le meilleur de moi-même ! », a-t-il indiqué avec joie. De bon augure pour les Portugais qui pourraient valider leur qualification pour la Coupe du Monde 2026, en cas de succès à l’Aviva Stadium contre l’Irlande, jeudi.